Брестчанин почти год инвестировал в несуществующий бизнес

Источник материала: БелТА

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на СК.

В милицию обратился 42-летний житель Бреста и рассказал, что его обманули. По его словам, в интернете познакомился с 29-летним мужчиной, который опубликовал объявление о поиске инвесторов для бизнеса. Житель Жодино предложил собеседнику совместный бизнес-проект. Почти год брестчанин передавал свои сбережения и оформлял кредиты в банках на развитие общего дела, но так и не получил заработка.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что потерпевший передал "компаньону" около Br40 тыс. Подозреваемый пояснил, что все деньги потратил на азартные игры (ставки и казино). Сейчас мужчина отбывает наказание за аналогичное преступление. Кстати, раньше он работал тренером в одной из спортивных школ. По месту жительства и работы характеризовался положительно.

"У следствия имеются основания полагать, что фактов преступной деятельности жителя Жодино может быть больше. Следственный комитет обращается к гражданам, пострадавшим от мошеннических действий мужчины, с просьбой сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Брестской области по телефону: +375 (33) 311 66 11", - отметили в Следственном комитете.-0-