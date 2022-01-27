Топ-6 дешевых квартир в столице посмотрите, как они выглядят

Источник материала: Myfin



фото с сайта domovita.by

Зачастую это квартиры домах 60-70х годов после капремонта. С таким же метражом, как и студии в новостройке, только с выделенной кухней. Дома не новые, но сносить их никто не собирается. А еще находятся все они в районах со сформированной инфраструктурой: магазинами, транспортом, больницами и школами. Так что преимущество можно найти не только в цене.

Это квартира одна из самых дешевых в Минске. Находится рядом с улицей Маяковского в кирпичном доме 1962 года. Капитальный ремонт провели только в прошлом году. Здесь 30 квадратных метров, совмещенный санузел и небольшая кухня на 6 квадратных метров. В квартире постелены полы и покрашены стены, в комнате стоит пластиковое окно. Однако потребуется ремонт, чтобы привести жилье в хорошее состояние.

Квартира на 29 квадратных метров в кирпичном пятиэтажном доме рядом с каналом Слепянской водной системы и трамвайными путями неподалеку. В комнате и на кухне аккуратный ремонт: на полу линолеум и ламинат, металлическая входная дверь, пластиковые окна.

Санузел совмещенный облицован плиткой. Квартиру продают с мебелью.

Однокомнатная в 15 минутах от станции метро Пушкинская в панельном доме 1969 года. Квартира утеплена термошубой, а еще здесь металлическая входная дверь и стеклопакеты.

Жилье готово к заселению, но ремонт внутри очень старый: полы из ДСП и отклеивающиеся обои в туалете.

Квартира в кирпичном доме 1965 года в 7 минутах ходьбы от Партизанской станции метро. В 2021 году в доме провели капитальный ремонт. Общая площадь квартиры составляет 29.7 квадратных метра.

Внутри старая, но жизнеспособная отделка и пластиковые окна, так что заселиться можно сразу.

Дом на перекрестке Чкалова и Аэродромной в паре минут от остановки, где ходит сотый маршрут автобуса. Квартира на 31 квадратный метр площади с окнами на две стороны в комнате, балконом и кладовкой.

Ремонт старый, но квартиру подготовили к продаже, поэтому он выглядит приятным и светлым.

Квартира в кирпичном доме в микрорайоне «Розочки». В 15 минутах ходьбы от двух станций метро. Без ремонта, с деревянными полами, с наполовину отвалившейся плиткой в ванной.

Но хозяева пишут, что в квартире можно жить и без ремонта сразу после покупки.

