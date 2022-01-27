Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям страны

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси вручил государственные награды заслуженным деятелям из различных сфер. Церемония вручения прошла во Дворце Независимости, передае т БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что в зале присутствовали деятели разных сфер жизнедеятельности и регионов Беларуси. Некоторые приехали даже из зарубежья.

Фото: Пул Первого

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