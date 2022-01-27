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Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям страны
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси вручил государственные награды заслуженным деятелям из различных сфер. Церемония вручения прошла во Дворце Независимости,
Александр Лукашенко отметил, что в зале присутствовали деятели разных сфер жизнедеятельности и регионов Беларуси. Некоторые приехали даже из зарубежья.
Фото: Пул Первого
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Президент Беларуси вручил государственные награды заслуженным деятелям из различных сфер. Церемония вручения прошла во Дворце Независимости, передает БЕЛТА....
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