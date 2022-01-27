Как сочетать разные принты в одном образе и выглядеть стильно? Вот 3 практических способа

Источник материала: ОНТ

Сегодня подскажем, как сочетать разные принты в одном образе, чтобы выглядеть стильно.

Клетка, горошек, леопард или полоска – все это совместимо, главное, чтобы они были объединены единой цветовой гаммой. Цвет поможет связать между собой разные рисунки и добиться гармонии в образе.

Второй способ: сочетать одинаковые принты, но разного размера. Например, тонкие полоски и широкие, крупную клетку — с клеткой помельче. Главное, следить за тем, как расположены узоры относительно фигуры. Неправильно расставив акценты, вы рискуете исказить пропорции.

Сочетайте между собой разные принты одной группы. Например, разные виды клетки или, если захотелось добавить образу природных ноток, это могут быть зебра плюс тигр.

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