В iPhone хотят добавить функцию приема платежей с банковских карт

Источник материала: ОНТ

Компания Apple ведет разработку функции бесконтактного приема платежей с банковских карт, передает Bloomberg.

Работы над этим идут уже с 2020 года. Предполагается, что будет задействована технология NFC. Сейчас благодаря ей можно только оплачивать покупки.

Функция позволит некоторым бизнесменам сэкономить на покупке терминалов.

Ожидается, что новинку компания представит через несколько месяцев с обновлением операционной системы iOS.

Но пока неизвестно, будет доступна технология всем или только предпринимателям.

Фото: Pixabay

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