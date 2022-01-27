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Кот застыл на месте, когда рядом оказался ребенок, и насмешил интернет. Посмотрите, прием работает! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике кот решил застыть на месте и прикинуться мебелью, когда рядом появился ребенок. Пушистый посчитал, что лучше даже не шевелиться.
Пользователей соцсетей насмешил котик, застывший на месте.
Фото: Pixabay.com
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Кот застыл на месте, когда рядом оказался ребенок, и насмешил интернет. Посмотрите, прием работает! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кот решил застыть на месте и прикинуться мебелью, когда рядом появился ребенок. Пушистый посчитал, что лучше даже не...
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