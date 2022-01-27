|
Мужчина решил заняться самой легкой работой в мире! Теперь он зарабатывает по $200 в день
Источник материала: ОНТ
Про интересный способ дополнительного дохода написал портал
31-летний мужчина из Лондона Фредди Бекитт последние три года работает профессиональным очередником – он стоит в очередях от имени состоятельных клиентов, у которых на это либо нет времени, либо желания. При этом Фредди зарабатывает около 27 долларов США в час. Как правило, он стоит в любой очереди, которая необходима клиентам: в музей, театр, кинотеатр или больницу.
Большинство часов работы он проводит за билетами на популярные мероприятия и шоу, и хотя лето, безусловно, самое загруженное время, ему также приходилось стоять в очереди на улице и зимой.
В хороший день мужчина может заработать до 215 долларов США. Беккиту нравится, что такой труд не требует специальных навыков и дает возможность хорошего дополнительного заработка. По профессии мужчина – писатель-историк.
Главное фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Про интересный способ дополнительного дохода написал портал odditycentral.com. 31-летний мужчина из Лондона Фредди Бекитт последние три года работает профессиональным...
|
Архив (Разное)