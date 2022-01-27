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Отец и дочь сгорели в частном доме в Калинковичском районе

27.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отец и дочь сгорели в частном доме в Калинковичском районе

В д.Шарейки Калинковичского района при пожаре дома погибли два человека, передает МЧС.

Пожар произошел 26 января около 8-9 утра. Когда спасатели прибыли на место, дом уже горел открытым пламенем. Когда огонь ликвидировали, в горящей комнате обнаружили два обгоревших тела.

Позже стало известно, что в этом доме мужчина 1948-го года рождения проживал один, дочь 1978-го года лишь иногда к нему приезжала. По словам соседей, семья была не на лучшем счет: часто курили и употребляли спиртное.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем при курении одного из погибших.

Фото: МЧС

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В д.Шарейки Калинковичского района при пожаре дома погибли два человека, передает МЧС. Пожар произошел 26 января около 8-9 утра. Когда спасатели прибыли на место, дом...
 
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