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Отец и дочь сгорели в частном доме в Калинковичском районе
Источник материала: ОНТ
В д.Шарейки Калинковичского района при пожаре дома погибли два человека,
Пожар произошел 26 января около 8-9 утра. Когда спасатели прибыли на место, дом уже горел открытым пламенем. Когда огонь ликвидировали, в горящей комнате обнаружили два обгоревших тела.
Позже стало известно, что в этом доме мужчина 1948-го года рождения проживал один, дочь 1978-го года лишь иногда к нему приезжала. По словам соседей, семья была не на лучшем счет: часто курили и употребляли спиртное.
Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем при курении одного из погибших.
Фото: МЧС
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В д.Шарейки Калинковичского района при пожаре дома погибли два человека, передает МЧС. Пожар произошел 26 января около 8-9 утра. Когда спасатели прибыли на место, дом...
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