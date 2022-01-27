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Лучшим сотрудникам спецподразделения столичной ГАИ вручили награды за охрану общественного порядка
Источник материала: ОНТ
По заслугам! Государственные награды за охрану общественного порядка вручили лучшим сотрудникам спецподразделения столичной Госавтоинспекции.
Церемония состоялась в символичном месте – музее Великой Отечественной Войны. На сотрудников спецподразделения дорожной милиции возложена важная миссия. Под их контролем происходит передвижение кортежей особой значимости и специальных грузов по столичным улицам.
В строю также ветераны ГАИ, которые за годы службы отличились в рядах спецподразделения. Их опыт лёг в основу совершенствования подготовки инспекторов.
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По заслугам! Государственные награды за охрану общественного порядка вручили лучшим сотрудникам спецподразделения столичной Госавтоинспекции. Церемония...
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