Лучшим сотрудникам спецподразделения столичной ГАИ вручили награды за охрану общественного порядка

Источник материала: ОНТ

По заслугам! Государственные награды за охрану общественного порядка вручили лучшим сотрудникам спецподразделения столичной Госавтоинспекции.

Церемония состоялась в символичном месте – музее Великой Отечественной Войны. На сотрудников спецподразделения дорожной милиции возложена важная миссия. Под их контролем происходит передвижение кортежей особой значимости и специальных грузов по столичным улицам.

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома: «Вклад каждого сотрудника, который получил государственную награду, это не только его заслуга – это заслуга всего его коллектива, заслуга коллектива всей минской милиции. За что? Конечно же, за обеспечение общественного порядка на территории столицы, за безопасность наших граждан, за дорожную безопасность».

Максим Андреевич, инспектор ДПС спецподразделения ГАИ ГУВД Мингорисполкома: «Данная награда для меня очень значима, но особо было приятно получить ее в данном месте – в музее ВОВ, так мой прадед прошел ВОВ и также был удостоен множества различных наград. Награда послужит стимулом в моей дальнейшей службе».

В строю также ветераны ГАИ, которые за годы службы отличились в рядах спецподразделения. Их опыт лёг в основу совершенствования подготовки инспекторов.

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