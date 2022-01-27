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Обновленные площади Минского городского технопарка открылись после реконструкции
Источник материала: ОНТ
Комфорт и производительность. Обновленные площади Минского городского технопарка открылись после реконструкции.
Часть резидентов уже переехала на новые рабочие места. Практически все они зарезервированы. В ближайших планах – организация производства и установка оборудования для остальных представителей бизнеса. Спроса хватает, а значит, будет и предложение.
Минский городской технопарк – один из крупнейших в стране. Его резидентами стали 45 компаний из самых разных сфер – от производства электроприборов до фармакологии. В планах увеличить их число до 60 – интерес от потенциальных резидентов есть.
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Комфорт и производительность. Обновленные площади Минского городского технопарка открылись после реконструкции. Часть резидентов уже переехала на новые рабочие...
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