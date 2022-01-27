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Обновленные площади Минского городского технопарка открылись после реконструкции

27.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обновленные площади Минского городского технопарка открылись после реконструкции

Комфорт и производительность. Обновленные площади Минского городского технопарка открылись после реконструкции.

Часть резидентов уже переехала на новые рабочие места. Практически все они зарезервированы. В ближайших планах – организация производства и установка оборудования для остальных представителей бизнеса. Спроса хватает, а значит, будет и предложение.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: «Мы и дальше будем работать над тем, чтобы создавать все необходимые условия для строительства новых предприятий с инновационными технологиями. И я думаю, что это очень важно для города, потому что город нуждается в высокотехнологичных производствах А они дают новые рабочие места, хорошую заработную плату и налоги в городской бюджет».

Минский городской технопарк – один из крупнейших в стране. Его резидентами стали 45 компаний из самых разных сфер – от производства электроприборов до фармакологии. В планах увеличить их число до 60 – интерес от потенциальных резидентов есть.

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Комфорт и производительность. Обновленные площади Минского городского технопарка открылись после реконструкции. Часть резидентов уже переехала на новые рабочие...
 
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