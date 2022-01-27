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На АЗС в Могилеве взорвался газовый баллон в грузовике

27.01.2022 11:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве на АЗС взорвался газовый баллон в грузовом автомобиле, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сегодня в 10.04 поступило сообщение о загорании грузового автомобиля Mercedes на АЗС "Белоруснефть" по улице Челюскинцев. Автомобиль принадлежит ЖРЭУ Ленинского района Могилева.

"В автомобиле находились 2 человека. Машина прибыла на заправку, пассажир заметил возгорание в кузове автомобиля. Водитель отогнал машину на безопасное расстояние от АЗС и вызвал МЧС", - отметили в областном управлении.

Работники АЗС пытались самостоятельно потушить возгорание при помощи порошкового огнетушителя, но безуспешно. В автомобиле находились 3 газовых баллона, один из них взорвался. Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали возгорание.

Пострадавших нет, имущество АЗС не повреждено.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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"В автомобиле находились 2 человека. Машина прибыла на заправку, пассажир заметил возгорание в кузове автомобиля. Водитель отогнал машину на безопасное расстояние...
 
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