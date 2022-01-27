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МВД: еще одно объединение граждан признано экстремистским
Источник материала: БелТА
27 января Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще одно объединение граждан признано экстремистским формированием. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, обновлен. Экстремистским формированием признана группа граждан из числа ЧИУП "Сородичи" (газета "Наша Нива"), объединившаяся посредством интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей и мессенджеров.-0-
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Экстремистским формированием признана группа граждан из числа ЧИУП "Сородичи" (газета "Наша Нива"), объединившаяся посредством интернет-ресурсов, в том числе...
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