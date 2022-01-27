﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД: еще одно объединение граждан признано экстремистским

27.01.2022 11:35 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 января Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще одно объединение граждан признано экстремистским формированием. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, обновлен. Экстремистским формированием признана группа граждан из числа ЧИУП "Сородичи" (газета "Наша Нива"), объединившаяся посредством интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей и мессенджеров.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экстремистским формированием признана группа граждан из числа ЧИУП "Сородичи" (газета "Наша Нива"), объединившаяся посредством интернет-ресурсов, в том числе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Легковушка протаранила погрузчик на трассе М6
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by