Легковушка протаранила погрузчик на трассе М6

Источник материала: БелТА

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе М6 под Гродно легковушка протаранила погрузчик. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 26 января. Легковой "Фольксваген" под управлением 35-летнего мужчины двигался в сторону Скиделя.

"Вблизи поворота на карьер Обуховичи он столкнулся с двигавшимся попутно погрузчиком "Амкадор", - рассказали в ГАИ.

В результате аварии водителя легковушки с переломами ребер и ушибами госпитализировали.

Обстоятельства аварии выясняются.-0-