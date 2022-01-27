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Легковушка протаранила погрузчик на трассе М6

27.01.2022 11:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе М6 под Гродно легковушка протаранила погрузчик. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 26 января. Легковой "Фольксваген" под управлением 35-летнего мужчины двигался в сторону Скиделя.

"Вблизи поворота на карьер Обуховичи он столкнулся с двигавшимся попутно погрузчиком "Амкадор", - рассказали в ГАИ.

В результате аварии водителя легковушки с переломами ребер и ушибами госпитализировали.

Обстоятельства аварии выясняются.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла утром 26 января. Легковой "Фольксваген" под управлением 35-летнего мужчины двигался в сторону Скиделя. "Вблизи поворота на карьер Обуховичи он...
 
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