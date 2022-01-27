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Под Гродно при пожаре погиб 94-летний мужчина

27.01.2022 11:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно при пожаре погиб 94-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Ранним утром 27 января житель деревни Большая Жорновка сообщил, что на соседнем подворье полыхает деревянный дом.

"Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали пожар. В кухне под обрушившимися элементами строительных конструкций обнаружили тело хозяина. Известно, что мужчина почтенного возраста проживал один, не курил, спиртными напитками не злоупотреблял", - рассказали в МЧС.

Огонь практически уничтожил дом. Основная версия причины возгорания - нарушение правил эксплуатации печного отопления.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Ранним утром 27 января житель деревни Большая Жорновка сообщил, что на соседнем подворье полыхает деревянный дом.
 
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