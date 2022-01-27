Могилевчанин выращивал на даче коноплю

Источник материала: БелТА

27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин в дачном доме оборудовал помещение для выращивания конопли, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"Оперативники наркоконтроля задержали 22-летнего могилевчанина. В дачном доме в Могилевском районе он оборудовал специальное помещение для выращивания конопли", - рассказали в УВД.

Подозреваемый оснастил его системой вентиляции и освещения. Для лучшей урожайности использовал особый грунт и удобрения. Во время осмотра были изъяты растения конопли, семена, а также высушенная марихуана - все обнаруженное отправлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Сейчас фигурант проверяется на причастность к сбыту наркотиков.-0-