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Проводится сбор средств на лечение СМА у 4-месячной Варвары из Пинска
Источник материала: ОНТ
Здоровье 4-месячной Варвары Шамич из Пинска зависит от препарата для лечения редкого генетического заболевания - спинальной мышечной атрофии. Без терапии лишь половина детей с таким диагнозом доживает до двух лет. Но в этом случае помочь может каждый из нас. Познакомимся с малышкой и ее семьей и, возможно, вместе сделаем чудо.
Непростая беременность, сложные роды и такой долгожданный ребенок. В сентябре прошлого года в пинской семье появилась маленькая Варвара. Рост – 54 см, вес – 3 кг 400 г. Очаровательная малышка, казалось, родилась абсолютно здоровой.
И дальше почти месяц счастливой жизни. Правда, кое-что настораживало: появились проблемы с ручкой, малышка совсем не держала голову. Но родителям говорили, что повода для беспокойства нет.
А потом три недели в РНПЦ «Мать и дитя», различные обследования, анализы. И страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия 1-го типа. Это редкое генетическое заболевание, которое поражает двигательные нейроны спинного мозга. Сначала - нарастающая мышечная слабость, которая постепенно лишает возможности двигаться. А затем – нарушение дыхания и глотания. Без терапии более половины детей с таким диагнозом не доживают и до двух лет.
А значит это возможность опередить болезнь и вести практически обычный образ жизни. Сегодня в Беларуси 90 пациентов в возрасте до 18 лет с таким диагнозом. Во всем мире спинальная мышечная атрофия поражает одного из 6-10 тыс. рожденных детей каждый год. И если раньше это был приговор, то сегодня есть надежда. Существует несколько препаратов. Один из них – «Зольгенсма» - самый дорогой укол в мире. Цена здоровья – более 2 млн долларов.
Если «Зольгенсма» требует однократного введения. По крайней мере, именно так позиционируется препарат сегодня. То два других - спинраза и рисдиплам - в качестве поддерживающей терапии применяются пожизненно. В августе прошлого года они были зарегистрированы в нашей стране. Сейчас идет процесс внесения данных препаратов в клинические протоколы и, соответственно, включение их в формуляр и перечень лекарств, которые могут быть обеспечены за счет бюджетного финансирования. Но у маленькой Варвары времени на ожидание совсем нет.
Помимо лечения, Варвара нуждается и в специальном оборудовании для санации, вентиляции легких, измерения сатурации. А после лечения еще длительная реабилитация. Это долгий сложный путь, цена которого – наши открытые сердца.
Вот реквизиты для оказания материальной помощи.
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Здоровье 4-месячной Варвары Шамич из Пинска зависит от препарата для лечения редкого генетического заболевания - спинальной мышечной атрофии. Без терапии лишь...
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