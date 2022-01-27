Оранжевый уровень опасности объявлен на 28 января по западу Беларуси

Источник материала: ОНТ

Из-за сильного ветра на 28 января объявлен оранжевый уровень опасности по западу Беларуси, передает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

Погода будет облачной, временами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На отдельных участках дорог гололедица, местами – гололед.

Ветер будет юго-западный, днем с переходом на северо-западный со скоростью 6-11 м/с. Местами по стране и днем по западу порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью – -3…+2°C, днем – -1…+4°C.

Ранее МЧС предупредил белорусов об опасной ситуации на дорогах Беларуси 27 января из-за гололедицы.

Фото: БЕЛТА

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