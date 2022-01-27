Франция пробилась в полуфинал чемпионата Европы по гандболу

Источник материала: ОНТ

На чемпионате Европы по гандболу завершился групповой раунд. Теперь мы знаем всех полуфиналистов турнира.

Две команды – Франция и Исландия – претендовали на последнее вакантное место в одной второй. В итоге борьбу за медали продолжат французы.

В заключительном матче они встречались с датчанами, которые досрочно обеспечили себе выход в полуфинал, и одержали победу с минимальным преимуществом – 30:29. Этого оказалось достаточно, чтобы возглавить группу.

Исландия, несмотря на крупную победу над Черногорией – 34:24, заняла третью позицию.

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