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Франция пробилась в полуфинал чемпионата Европы по гандболу
Источник материала: ОНТ
На чемпионате Европы по гандболу завершился групповой раунд. Теперь мы знаем всех полуфиналистов турнира.
Две команды – Франция и Исландия – претендовали на последнее вакантное место в одной второй. В итоге борьбу за медали продолжат французы.
В заключительном матче они встречались с датчанами, которые досрочно обеспечили себе выход в полуфинал, и одержали победу с минимальным преимуществом – 30:29. Этого оказалось достаточно, чтобы возглавить группу.
Исландия, несмотря на крупную победу над Черногорией – 34:24, заняла третью позицию.
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На чемпионате Европы по гандболу завершился групповой раунд. Теперь мы знаем всех полуфиналистов турнира. Две команды – Франция и Исландия – претендовали на...
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