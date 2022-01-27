Снежная буря обрушилась на Иерусалим и северные районы Израиля

Источник материала: ОНТ

Непогода бушует в Израиле. Мощная снежная буря обрушилась на Иерусалим и север страны.

А в Тель-Авиве идут проливные дожди, тем временем у побережья государства бушует шторм. Шоссе номер один, соединяющее Тель-Авив с Иерусалимом, перекрыто для движения в обоих направлениях из-за гололеда, общественный транспорт на территории иерусалимского муниципального округа остановлен.

С трудом, но движутся трамваи. Отменены занятия в школах. По прогнозам синоптиков, непогода в Израиле сохранится до выходных.

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