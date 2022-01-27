Собака и кот увлеченно смотрели фильм по телевизору и рассмешили интернет (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Интересное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике видно, как кот и собака удобно устроились на кровати и увлеченно смотрят фильм про животных. Питомцы выглядели, как люди, которые залипли перед телевизором.





Комментаторов рассмешили животные-любители фильмов.

Фото: depositphotos.com

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