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Собака и кот увлеченно смотрели фильм по телевизору и рассмешили интернет (ВИДЕО)

27.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака и кот увлеченно смотрели фильм по телевизору и рассмешили интернет (ВИДЕО)

Интересное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике видно, как кот и собака удобно устроились на кровати и увлеченно смотрят фильм про животных. Питомцы выглядели, как люди, которые залипли перед телевизором.


Комментаторов рассмешили животные-любители фильмов.

Фото: depositphotos.com

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Интересное видео опубликовал ridus.ru. В ролике видно, как кот и собака удобно устроились на кровати и увлеченно смотрят фильм про животных. Питомцы выглядели, как...
 
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