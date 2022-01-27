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Собака и кот увлеченно смотрели фильм по телевизору и рассмешили интернет (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Интересное видео опубликовал
В ролике видно, как кот и собака удобно устроились на кровати и увлеченно смотрят фильм про животных. Питомцы выглядели, как люди, которые залипли перед телевизором.
Комментаторов рассмешили животные-любители фильмов.
Фото:
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Интересное видео опубликовал ridus.ru. В ролике видно, как кот и собака удобно устроились на кровати и увлеченно смотрят фильм про животных. Питомцы выглядели, как...
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