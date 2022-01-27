Издание «Наша Ніва» признано экстремистским формированием

Источник материала: ОНТ

Экстремистским формированием признана группа граждан из числа ЧИУП «Сородичи» (газета «Наша Ніва»), передает МВД.

Теперь за подписку на издание, в том числе и в соцсетях может грозить уголовная ответственность.

Ранее экстремистскими формированиями были признаны «Радыё Свабода», информационное агентство БелаПАН, интернет-ресурсы телеканала «Белсат» и другие.

Полный список опубликован на сайте МВД.

Фото: БЕЛТА

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