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Издание «Наша Ніва» признано экстремистским формированием
Источник материала: ОНТ
Экстремистским формированием признана группа граждан из числа ЧИУП «Сородичи» (газета «Наша Ніва»),
Теперь за подписку на издание, в том числе и в соцсетях может грозить уголовная ответственность.
Ранее экстремистскими формированиями были признаны «Радыё Свабода», информационное агентство БелаПАН, интернет-ресурсы телеканала «Белсат» и другие.
Полный список опубликован на сайте МВД.
Фото: БЕЛТА
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Экстремистским формированием признана группа граждан из числа ЧИУП «Сородичи» (газета «Наша Ніва»), передает МВД. Теперь за подписку на издание, в том числе и в...
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