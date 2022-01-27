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Цены на газ в Европе продолжают стремительно расти
Источник материала: ОНТ
Экономический кризис ударил по людям. Более 35 миллионам приходится делать крайне непростой выбор – между отоплением дома и покупкой еды.
Резкое повышение цен на топливо и продолжающаяся пандемия делает плату за отопление для многих неподъемной.
Сложная ситуация в Болгарии. За отопление не может оплатить каждый четвертый житель. Это самый большой процент в Евросоюзе, на второй и третьей позиции – Литва и Кипр.
Подталкивают к энергетической бедности низкие доходы и плохая теплоизоляция жилья. Люди требуют помощи от правительства.
Пока на такие меры идут далеко не все.
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Экономический кризис ударил по людям. Более 35 миллионам приходится делать крайне непростой выбор – между отоплением дома и покупкой еды. Резкое повышение цен на...
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