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Цены на газ в Европе продолжают стремительно расти

27.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цены на газ в Европе продолжают стремительно расти

Экономический кризис ударил по людям. Более 35 миллионам приходится делать крайне непростой выбор – между отоплением дома и покупкой еды.

Резкое повышение цен на топливо и продолжающаяся пандемия делает плату за отопление для многих неподъемной.

Сложная ситуация в Болгарии. За отопление не может оплатить каждый четвертый житель. Это самый большой процент в Евросоюзе, на второй и третьей позиции – Литва и Кипр.

Подталкивают к энергетической бедности низкие доходы и плохая теплоизоляция жилья. Люди требуют помощи от правительства.

Пока на такие меры идут далеко не все.  

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Экономический кризис ударил по людям. Более 35 миллионам приходится делать крайне непростой выбор – между отоплением дома и покупкой еды. Резкое повышение цен на...
 
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