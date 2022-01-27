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Лодка с десятками мигрантов затонула у побережья Флориды

27.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лодка с десятками мигрантов затонула у побережья Флориды

ЧП произошло еще в субботу вечером, попав в шторм. Как известно, мигранты пытались попасть на территорию США с Багамских островов.  На лодке находились 39 человек.

Пока рыбаки нашли только одного выжившего. Спасенный рассказал, что на борту все были без спасательных жилетов. 

Береговая охрана США считает, что владельцы судна занимались контрабандой людей.

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ЧП произошло еще в субботу вечером, попав в шторм. Как известно, мигранты пытались попасть на территорию США с Багамских островов.  На лодке находились 39 человек....
 
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