Лодка с десятками мигрантов затонула у побережья Флориды

Источник материала: ОНТ

ЧП произошло еще в субботу вечером, попав в шторм. Как известно, мигранты пытались попасть на территорию США с Багамских островов. На лодке находились 39 человек.

Пока рыбаки нашли только одного выжившего. Спасенный рассказал, что на борту все были без спасательных жилетов.

Береговая охрана США считает, что владельцы судна занимались контрабандой людей.

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