Солдата Нацгвардии, который открыл огонь по сослуживцам в Днепре, задержали. Момент расстрела попал на видео

Источник материала: ОНТ

Солдата Нацгвардии Украины, открывшего огонь по сослуживцам в Днепре, задержали, пишет rbc.ru со ссылкой на главу МВД страны Дениса Монастырского.

Тщательно проанализировать организацию военной службы и понять, что в ней можно изменить, призвал министр. Для изучения обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего солдата, по приказу главы МВД будет создана комиссия.

Напомним, на заводе «Южмаш» в украинском Днепре солдат Нацгвардии Украины расстрелял из АК своих сослуживцев. Все произошло в 3:40 по местному времени. Солдат открыл огонь по караулу. Пять человек погибли, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская.

Фото: informator.ua

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