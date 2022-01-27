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На заправке в Могилеве загорелся грузовой автомобиль

27.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На заправке в Могилеве загорелся грузовой автомобиль

На АЗС «Белоруснефть» в Могилеве загорелся грузовой автомобиль «Мерседес», сообщают в МЧС.

ЧП произошло около 10 утра 27 января на улице Челюскинцев. Стало известно, что авто принадлежит КУП «ЖРЭУ» Ленинского района Могилева. Внутри находились два человека. Один из них заметил возгорание кузова. Водитель тут же отогнал авто не безопасное расстояние от АЗС и вызывал спасателей.

Оказалось, что внутри машины находились три газовых баллона, один из которых взорвался.

Инцидент обошелся без пострадавших, сотрудники МЧС вовремя потушили возгорание.

Фото: МЧС

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Теги: Могилев
 
 
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На АЗС «Белоруснефть» в Могилеве загорелся грузовой автомобиль «Мерседес», сообщают в МЧС. ЧП произошло около 10 утра 27 января на улице Челюскинцев. Стало известно,...
 
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