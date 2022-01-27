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На встрече «нормадской четверки» в Париже обсудили ситуацию в Украине и безопасность в европейском регионе

27.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На встрече «нормадской четверки» в Париже обсудили ситуацию в Украине и безопасность в европейском регионе

Не сходит с заголовков мировой прессы ситуация в Украине и безопасность всего европейского региона. Запад продолжает нагнетать обстановку, заявляя о якобы возможном российском вторжении. В Кремле назвали эти заявления пустыми и безосновательными.

Ключевой теме была посвящена встреча «нормадской четверки».

Она продолжалась в Париже более восьми часов. Как и ожидалось, прорыва не случилось. Но дипломаты признали существующие разногласия и выразили готовность продолжать курс на их преодоление, а также приверженность Минским соглашениям.

Также Москва накануне вечером получила ответ Запада на запрос о гарантиях безопасности. Текст документа не разглашается, однако в Вашингтоне не скрывают, что при его составлении опирались на принципы Североатлантического альянса и не готовы отступиться от политики расширения, но хотя диалога.

МИД России заявил, что суть документа донесут до общественности.

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Не сходит с заголовков мировой прессы ситуация в Украине и безопасность всего европейского региона. Запад продолжает нагнетать обстановку, заявляя о якобы...
 
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