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На встрече «нормадской четверки» в Париже обсудили ситуацию в Украине и безопасность в европейском регионе
Источник материала: ОНТ
Не сходит с заголовков мировой прессы ситуация в Украине и безопасность всего европейского региона. Запад продолжает нагнетать обстановку, заявляя о якобы возможном российском вторжении. В Кремле назвали эти заявления пустыми и безосновательными.
Ключевой теме была посвящена встреча «нормадской четверки».
Она продолжалась в Париже более восьми часов. Как и ожидалось, прорыва не случилось. Но дипломаты признали существующие разногласия и выразили готовность продолжать курс на их преодоление, а также приверженность Минским соглашениям.
Также Москва накануне вечером получила ответ Запада на запрос о гарантиях безопасности. Текст документа не разглашается, однако в Вашингтоне не скрывают, что при его составлении опирались на принципы Североатлантического альянса и не готовы отступиться от политики расширения, но хотя диалога.
МИД России заявил, что суть документа донесут до общественности.
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На встрече «нормадской четверки» в Париже обсудили ситуацию в Украине и безопасность в европейском регионе
Не сходит с заголовков мировой прессы ситуация в Украине и безопасность всего европейского региона. Запад продолжает нагнетать обстановку, заявляя о якобы...
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