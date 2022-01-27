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Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Светлогорском районе

27.01.2022 13:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили, водитель легковушки погиб, сообщили БЕЛТА в МВД.

Смертельное ДТП случилось сегодня около восьми утра на 46-м км трассы Р31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины. По предварительной информации, 29-летний водитель "Фольксвагена" при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком под управлением 39-летнего минчанина. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Госавтоинспекторы напомнили: при различных маневрах, особенно обгонах, важно быть максимально внимательными и бдительными. Обгонять попутный транспорт можно только в разрешенных для этого местах и обязательно перед этим убедиться, что встречная полоса свободна и безопасности ничего не угрожает. "Соблюдайте безопасный скоростной режим на загородных автодорогах и избегайте опасных маневров, которые могут привести к созданию аварийной обстановки", - рекомендовали в Госавтоинспекции.-0-

Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Светлогорском районе

 
Теги: Гомель
 
 
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29-летний водитель "Фольксвагена" при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком под управлением 39-летнего минчанина. От полученных...
 
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