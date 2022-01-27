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Работа или услуга? Объясняем разницу для ИП вместе с МНС
27.01.2022 13:21 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 2022 года в Беларуси
(Не)материальное выражение
По
Но существуют из этого перечня и исключения. УСН смогут применять те, кто осуществляет:
В Налоговом кодексе последний термин имеет такое значение:
Работа - это деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц.
Как указывает в своем
Оказание услуги заключается в деятельности (действиях) исполнителя, которая не предполагает передачу материального результата.
По договору оказания услуг заказчик оплачивает исполнителю деятельность как таковую, а не результат этой деятельности.
В качестве примера МНС приводит репетиторство: родители, заключая договор с репетитором, оплачивают оказание его услуг, а не результат их оказания, то есть успешную сдачу тестирования.
Что с договором подряда?
Деятельность по договору подряда причисляется к работе. Как поясняет МНС, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы).
Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Можно выполнять работу из материала заказчика: согласно закону, такая деятельность не будет переквалифицироваться из договора подряда в договор оказания услуг.
Но в случае, когда условиями договора предусматривается осуществление деятельности и оплата заказчиком исполнителю деятельности как таковой, а не результата этой деятельности, придется подавать ее в налоговой декларации как услугу.
Сфера строительства: как не запутаться?
Возведение, реконструкция и ремонты (как текущие, так и капитальные) причислены к работам, а не услугам. В этом случае законотворцы опираются на факт передачи результата работ вне зависимости от того, из чьих материалов они выполняются.
МНС подчеркивает: характер и особенности осуществления строительной деятельности (независимо от того, что это за работы — возведение, реконструкция или ремонт) имеют материально выраженный результат, который подлежит приемке в рамках исполнения договора подряда.
При этом к услугам, оказываемым при осуществлении строительной деятельности, относятся:
Часть распространяется на целое
Комбинировать услуги и работу индивидуальному предпринимателю не получится.
Если плательщик совмещает виды деятельности, то он не вправе применять УСН в отношении всей предпринимательской деятельности.
В качестве
Налоговый кодекс квалифицирует оказание индивидуальным предпринимателем информационных и рекламных услуг как услугу. В связи с этим с января 2022 года индивидуальный предприниматель будет не вправе применять УСН в отношении всей предпринимательской деятельности, включая перевозку пассажиров автомобилями-такси.
Бонус для тех, кто запутался
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