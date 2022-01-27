Работа или услуга? Объясняем разницу для ИП вместе с МНС

Источник материала: ProBusiness

С 2022 года в Беларуси запретили применять упрощенную систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, кроме некоторых исключений . Но что конкретно подпадает под этот вид деятельности? «Про бизнес» изучил письмо МНС о разъяснении разницы между услугой и работой. Рассказываем самое главное.

(Не)материальное выражение

По новым правилам , с 1 января текущего года упрощенной системой налогообложения не смогут воспользоваться те, кто оказывает услуги. К таким лицам относятся индивидуальные предприниматели, чьи результаты деятельности не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности либо по ее завершении.

Но существуют из этого перечня и исключения. УСН смогут применять те, кто осуществляет:

Туристическую деятельность;

Деятельность в сфере здравоохранения;

Деятельность сухопутного транспорта;

Услуги по общественному питанию;

Деятельность в области компьютерного программирования (те, для кого сохраняется право на применение УСН);

ИП, выполняющие работы.

В Налоговом кодексе последний термин имеет такое значение:

Работа - это деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц.

Как указывает в своем письме МНС, отличие работы от услуги для целей налогообложения заключается в том, что при выполнении работы ее результаты имеют овеществленный (материальный) характер.

Оказание услуги заключается в деятельности (действиях) исполнителя, которая не предполагает передачу материального результата.

По договору оказания услуг заказчик оплачивает исполнителю деятельность как таковую, а не результат этой деятельности.



Фото: pexels.com

В качестве примера МНС приводит репетиторство: родители, заключая договор с репетитором, оплачивают оказание его услуг, а не результат их оказания, то есть успешную сдачу тестирования.

Важно! Сдача в аренду (предоставление в финансовую аренду (лизинг)) имущества также признается услугой.

Что с договором подряда?

Деятельность по договору подряда причисляется к работе. Как поясняет МНС, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы).

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Можно выполнять работу из материала заказчика: согласно закону, такая деятельность не будет переквалифицироваться из договора подряда в договор оказания услуг.



Фото: pexels.com

Но в случае, когда условиями договора предусматривается осуществление деятельности и оплата заказчиком исполнителю деятельности как таковой, а не результата этой деятельности, придется подавать ее в налоговой декларации как услугу.

Сфера строительства: как не запутаться?

Возведение, реконструкция и ремонты (как текущие, так и капитальные) причислены к работам, а не услугам. В этом случае законотворцы опираются на факт передачи результата работ вне зависимости от того, из чьих материалов они выполняются.

МНС подчеркивает: характер и особенности осуществления строительной деятельности (независимо от того, что это за работы — возведение, реконструкция или ремонт) имеют материально выраженный результат, который подлежит приемке в рамках исполнения договора подряда.



Фото: pexels.com

При этом к услугам, оказываемым при осуществлении строительной деятельности, относятся:

Инженерные услуги (в том числе услуги технического надзора);

Услуги авторского надзора;

Услуги испытательных лабораторий;

Услуги по обследованию зданий и иные аналогичные услуги.

Часть распространяется на целое

Комбинировать услуги и работу индивидуальному предпринимателю не получится.

Если плательщик совмещает виды деятельности, то он не вправе применять УСН в отношении всей предпринимательской деятельности.

В качестве примера МНС приводит услуги такси. Допустим, индивидуальный предприниматель в январе 2022 года оказывает услуги такси с использованием электронного сервиса. Предпринимателем с компанией «Uber ML B.V.» заключены:

соглашение , согласно которому индивидуальный предприниматель получает возможность посредством электронного сервиса искать, получать и выполнять заказы на перевозку пассажиров автомобилями-такси. За оказанные ему компанией «Uber ML B.V.» услуги уплачивает сервисный сбор. Компания «Uber ML B.V.» перечисляет индивидуальному предпринимателю стоимость услуг по перевозке, оплаченных в безналичном порядке пассажирами;

, согласно которому индивидуальный предприниматель получает возможность посредством электронного сервиса автомобилями-такси. За оказанные ему компанией «Uber ML B.V.» услуги уплачивает сервисный сбор. Компания «Uber ML B.V.» перечисляет индивидуальному предпринимателю стоимость услуг по перевозке, оплаченных в безналичном порядке пассажирами; договор об оказании информационно-рекламных услуг, согласно которому индивидуальный предприниматель оказывает компании «Uber ML B.V.» информационные и рекламные услуги.

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Налоговый кодекс квалифицирует оказание индивидуальным предпринимателем информационных и рекламных услуг как услугу. В связи с этим с января 2022 года индивидуальный предприниматель будет не вправе применять УСН в отношении всей предпринимательской деятельности, включая перевозку пассажиров автомобилями-такси.

Бонус для тех, кто запутался

В дополнение к письму есть два приложения, в которых налоговики перечисляют виды работ и называют деятельность, которую стоит теперь квалифицировать как услугу.

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