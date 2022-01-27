﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Работа или услуга? Объясняем разницу для ИП вместе с МНС

27.01.2022 13:21 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Работа или услуга? Объясняем разницу для ИП вместе с МНС
Фото: pexels.com

С 2022 года в Беларуси запретили применять упрощенную систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, кроме некоторых исключений. Но что конкретно подпадает под этот вид деятельности? «Про бизнес» изучил письмо МНС о разъяснении разницы между услугой и работой. Рассказываем самое главное.

(Не)материальное выражение

По новым правилам, с 1 января текущего года упрощенной системой налогообложения не смогут воспользоваться те, кто оказывает услуги. К таким лицам относятся индивидуальные предприниматели, чьи результаты деятельности не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности либо по ее завершении.

Но существуют из этого перечня и исключения. УСН смогут применять те, кто осуществляет:

  • Туристическую деятельность;
  • Деятельность в сфере здравоохранения;
  • Деятельность сухопутного транспорта;
  • Услуги по общественному питанию;
  • Деятельность в области компьютерного программирования (те, для кого сохраняется право на применение УСН);
  • ИП, выполняющие работы.

В Налоговом кодексе последний термин имеет такое значение:

Работа - это деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц.

Как указывает в своем письме МНС, отличие работы от услуги для целей налогообложения заключается в том, что при выполнении работы ее результаты имеют овеществленный (материальный) характер.

Оказание услуги заключается в деятельности (действиях) исполнителя, которая не предполагает передачу материального результата.

По договору оказания услуг заказчик оплачивает исполнителю деятельность как таковую, а не результат этой деятельности.

Работа или услуга? Объясняем разницу для ИП вместе с МНС
Фото: pexels.com

В качестве примера МНС приводит репетиторство: родители, заключая договор с репетитором, оплачивают оказание его услуг, а не результат их оказания, то есть успешную сдачу тестирования.

Важно!

Сдача в аренду (предоставление в финансовую аренду (лизинг)) имущества также признается услугой.

Что с договором подряда?

Деятельность по договору подряда причисляется к работе. Как поясняет МНС, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы).

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Можно выполнять работу из материала заказчика: согласно закону, такая деятельность не будет переквалифицироваться из договора подряда в договор оказания услуг.

Работа или услуга? Объясняем разницу для ИП вместе с МНС
Фото: pexels.com

Но в случае, когда условиями договора предусматривается осуществление деятельности и оплата заказчиком исполнителю деятельности как таковой, а не результата этой деятельности, придется подавать ее в налоговой декларации как услугу.

Сфера строительства: как не запутаться?

Возведение, реконструкция и ремонты (как текущие, так и капитальные) причислены к работам, а не услугам. В этом случае законотворцы опираются на факт передачи результата работ вне зависимости от того, из чьих материалов они выполняются.

МНС подчеркивает: характер и особенности осуществления строительной деятельности (независимо от того, что это за работы — возведение, реконструкция или ремонт) имеют материально выраженный результат, который подлежит приемке в рамках исполнения договора подряда.

Работа или услуга? Объясняем разницу для ИП вместе с МНС
Фото: pexels.com

При этом к услугам, оказываемым при осуществлении строительной деятельности, относятся:

  • Инженерные услуги (в том числе услуги технического надзора);
  • Услуги авторского надзора;
  • Услуги испытательных лабораторий;
  • Услуги по обследованию зданий и иные аналогичные услуги.

Часть распространяется на целое

Комбинировать услуги и работу индивидуальному предпринимателю не получится.

Если плательщик совмещает виды деятельности, то он не вправе применять УСН в отношении всей предпринимательской деятельности.

В качестве примера МНС приводит услуги такси. Допустим, индивидуальный предприниматель в январе 2022 года оказывает услуги такси с использованием электронного сервиса. Предпринимателем с компанией «Uber ML B.V.» заключены:

  • соглашение, согласно которому индивидуальный предприниматель получает возможность посредством электронного сервиса искать, получать и выполнять заказы на перевозку пассажиров автомобилями-такси. За оказанные ему компанией «Uber ML B.V.» услуги уплачивает сервисный сбор. Компания «Uber ML B.V.» перечисляет индивидуальному предпринимателю стоимость услуг по перевозке, оплаченных в безналичном порядке пассажирами;
  • договор об оказании информационно-рекламных услуг, согласно которому индивидуальный предприниматель оказывает компании «Uber ML B.V.» информационные и рекламные услуги.

Еще больше бизнеса — в нашем Telegram-канале. Подпишись!

Налоговый кодекс квалифицирует оказание индивидуальным предпринимателем информационных и рекламных услуг как услугу. В связи с этим с января 2022 года индивидуальный предприниматель будет не вправе применять УСН в отношении всей предпринимательской деятельности, включая перевозку пассажиров автомобилями-такси.

Бонус для тех, кто запутался

В дополнение к письму есть два приложения, в которых налоговики перечисляют виды работ и называют деятельность, которую стоит теперь квалифицировать как услугу.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 2022 года в Беларуси запретили применять упрощенную систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, кроме некоторых исключений....
 
Новости дня
Новости разные
 
Могилевчанин выращивал на даче коноплю
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by