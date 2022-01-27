Источник материала: Myfin

Курсы валют на 27 января: курс доллара – 2.6293, курс евро – 2.9482, российский рубль – 3.3334" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/01/1643279582058811.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0056 рубля до 2.6293, что составило 0.21%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.1114 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0149 (0.5%), на 27 января 2022 курс составил 2.9482. По итогам месяца евро вырос на 0.0986 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0074 рублей (0.22%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.1025 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 37 365 300 7 450 220 17 690 400

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.565 – 2.622 рублей, курс продажи доллара 2.63 – 2.67. Евро можно было продать в диапазоне 2.88 – 2.937 рублей, купить – 2.944 – 3.01.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =79.2 (стоимость 1 доллара равна 79.2 российских рублей),

=79.2 (стоимость 1 доллара равна 79.2 российских рублей), EUR/USD =1.123 (1 евро стоит 1.123 доллар),

=1.123 (1 евро стоит 1.123 доллар), EUR/RUB =88.65 (88.65 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.