Курсы валют на 27 января: курс доллара 2.6293, курс евро 2.9482, российский рубль 3.3334

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.0056 рубля до 2.6293,
что составило 0.21%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.1114 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к
рублю на 0.0149 (0.5%), на 27 января 2022 курс составил 2.9482. По итогам месяца
евро вырос на 0.0986 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ростом на 0.0074 рублей (0.22%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.1025 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
37 365 300
7 450 220
17 690 400
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.565 – 2.622 рублей, курс продажи доллара 2.63 – 2.67.
Евро можно было продать в диапазоне 2.88 – 2.937 рублей, купить – 2.944 – 3.01.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=79.2 (стоимость 1 доллара равна 79.2 российских рублей),