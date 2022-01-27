Курсы валют на 28.01.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.6293 0.0056 1 USD Евро 2.9482 -0.0149 1 EUR Российский рубль 3.3334 0.0074 100 RUB Гривна 9.0694 -0.0385 100 UAH Тенге 6.0534 0.0268 1000 KZT Юань 4.1325 -0.0179 10 CNY

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