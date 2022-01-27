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Лукашенко после Послания 28 января ответит на вопросы приглашенных

27.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

28 января во Дворце Республики Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, а затем ответит на вопросы участников мероприятия, сообщили в пресс-службе Президента.

В 11:00 начнется выступление белорусского лидера. По телевидению и радио будет вестись прямая трансляция.

В вечернем эфире белорусских телеканалов покажут телевизионную версию.

Президент после Послания согласился ответить на возможные вопросы участников.

Третья часть мероприятия – концерт мастеров искусств Беларуси «Миллионы сердец». В нем примут участие известные исполнители и творческие коллективы, представители нового поколения творческой молодежи.

Фото: БЕЛТА


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28 января во Дворце Республики Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, а затем ответит на вопросы...
 
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