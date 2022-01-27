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Лукашенко после Послания 28 января ответит на вопросы приглашенных
Источник материала: ОНТ
28 января во Дворце Республики Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, а затем ответит на вопросы участников мероприятия,
В 11:00 начнется выступление белорусского лидера. По телевидению и радио будет вестись прямая трансляция.
В вечернем эфире белорусских телеканалов покажут телевизионную версию.
Президент после Послания согласился ответить на возможные вопросы участников.
Третья часть мероприятия – концерт мастеров искусств Беларуси «Миллионы сердец». В нем примут участие известные исполнители и творческие коллективы, представители нового поколения творческой молодежи.
Фото: БЕЛТА
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28 января во Дворце Республики Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, а затем ответит на вопросы...
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