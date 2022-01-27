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Олимпийские деревни в Пекине, Чжанцзякоу и Тяньцзине официально начали свою работу

27.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олимпийские деревни в Пекине, Чжанцзякоу и Тяньцзине официально начали свою работу

Олимпийские деревни официально открывают свои двери для участников Зимних Игр. До старта Олимпиады – 8 дней.

Всего деревень для атлетов будет три – в Пекине, Чжанцзякоу и Тяньцзине. Проживать в них смогут более пяти тысяч спортсменов и представителей делегаций, комнаты рассчитаны на одного и двух человек. В каждой деревне будет работать своя больница – это одно из необходимых условий в период пандемии, а также тренажерные залы. 

Питаться спортсмены будут в столовых. Меню разнообразное – около семисот блюд из кухонь разных народов мира, в том числе и традиционные китайские. 

Сегодня в столицу Поднебесной прибыли первые представители белорусской сборной – мужская команда по биатлону. Завтра на Олимпиаду отправится и женская команда. А первые медали биатлонисты разыграют 5 февраля в смешанной эстафете.

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Олимпийские деревни официально открывают свои двери для участников Зимних Игр. До старта Олимпиады – 8 дней. Всего деревень для атлетов будет три – в Пекине,...
 
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