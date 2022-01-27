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Послание Лукашенко белорусскому народу и парламенту. Прямая трансляция. 28 января 2022-го
Источник материала: ОНТ
То, что касается каждого. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию – это одно из наиболее значимых политических событий страны.
В 2022 году Александр Лукашенко обратится к обществу и парламенту 28 января.
За речью Президента можно будет следить в прямом эфире телевидения и радио. Кроме того, ОНТ будет вести трансляцию на YouTube. Начало – в 11.00. Не пропустите!
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То, что касается каждого. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию – это одно из наиболее значимых политических событий страны. В 2022 году...
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