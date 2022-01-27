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Послание Лукашенко белорусскому народу и парламенту. Прямая трансляция. 28 января 2022-го

27.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Послание Лукашенко белорусскому народу и парламенту. Прямая трансляция. 28 января 2022-го

То, что касается каждого. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию – это одно из наиболее значимых политических событий страны.

В 2022 году Александр Лукашенко обратится к обществу и парламенту 28 января. Формат уже известен. Место встречи – Дворец Республики. В мероприятии примут участие депутаты, сенаторы, высшие должностные лица, представители СМИ. Всего приглашены 2,5 тыс. человек.

За речью Президента можно будет следить в прямом эфире телевидения и радио. Кроме того, ОНТ будет вести трансляцию на YouTube. Начало – в 11.00.  Не пропустите! 


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То, что касается каждого. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию – это одно из наиболее значимых политических событий страны. В 2022 году...
 
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