﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российские военные завершили перебазирование боевых самолетов в Беларусь

27.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Российские военные завершили перебазирование боевых самолетов в Беларусь

Тем временем, российские военные завершили перебазирование в Беларусь боевых самолетов для учения «Союзная решимость-2022».  


Многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 прибыли из Восточного военного округа. Экипажи вылетели с аэродрома в Хабаровском крае и преодолели около 8000 километров.

Место их временной дислокации – аэродром в Барановичах. Авиаторов по традиции встретили с хлебом и солью.

Летчики двух стран выполнят ряд учебно-боевых задач, среди которых поражение условных целей на различных полигонах.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тем временем, российские военные завершили перебазирование в Беларусь боевых самолетов для учения «Союзная решимость-2022».   Многоцелевые сверхманевренные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют на 28.01.2022
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by