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Российские военные завершили перебазирование боевых самолетов в Беларусь
Источник материала: ОНТ
Тем временем, российские военные завершили перебазирование в Беларусь боевых самолетов для учения «Союзная решимость-2022».
Многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 прибыли из Восточного военного округа. Экипажи вылетели с аэродрома в Хабаровском крае и преодолели около 8000 километров.
Место их временной дислокации – аэродром в Барановичах. Авиаторов по традиции встретили с хлебом и солью.
Летчики двух стран выполнят ряд учебно-боевых задач, среди которых поражение условных целей на различных полигонах.
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Тем временем, российские военные завершили перебазирование в Беларусь боевых самолетов для учения «Союзная решимость-2022». Многоцелевые сверхманевренные...
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