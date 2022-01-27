Российские военные завершили перебазирование боевых самолетов в Беларусь

Источник материала: ОНТ

Тем временем, российские военные завершили перебазирование в Беларусь боевых самолетов для учения «Союзная решимость-2022».





Многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 прибыли из Восточного военного округа. Экипажи вылетели с аэродрома в Хабаровском крае и преодолели около 8000 километров.

Место их временной дислокации – аэродром в Барановичах. Авиаторов по традиции встретили с хлебом и солью.

Летчики двух стран выполнят ряд учебно-боевых задач, среди которых поражение условных целей на различных полигонах.

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