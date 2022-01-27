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Новый размер бюджета прожиточного минимума будет с 1 февраля

27.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый размер бюджета прожиточного минимума будет с 1 февраля

Бюджет прожиточного минимума увеличится с 288,01 руб. до 296,55 руб. и будет действовать до 30 апреля 2022 года, согласно постановлению Министерства труда и соцзащиты от 21 января 2022 года №4, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Размеры БПМ по основным социальным группам будут такие: 

  • трудоспособное население - 329,35 руб. (ранее - 321,22 руб.);
  • пенсионеры - 224,10 руб. (ранее - 217,19 руб.);
  • дети до 3-х лет - 187,04 руб. (ранее - 180,64 руб.);
  • от 3-х до 6 лет - 259,47 руб. (ранее - 251,26 руб.);
  • от 6 до 18 лет - 317,33 руб. (ранее - 307,98 руб.).

Изменятся и размеры социальных пенсий, госпособий семьям, воспитывающим детей.

Подробнее о том, кому предусмотрены надбавки в связи с повышением БПМ, читайте на сайте pravo.by.

Фото: БЕЛТА

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Бюджет прожиточного минимума увеличится с 288,01 руб. до 296,55 руб. и будет действовать до 30 апреля 2022 года, согласно постановлению Министерства труда и соцзащиты от 21...
 
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