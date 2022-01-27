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Новый размер бюджета прожиточного минимума будет с 1 февраля
Источник материала: ОНТ
Бюджет прожиточного минимума увеличится с 288,01 руб. до 296,55 руб. и будет действовать до 30 апреля 2022 года, согласно постановлению Министерства труда и соцзащиты от 21 января 2022 года №4,
Размеры БПМ по основным социальным группам будут такие:
Изменятся и размеры социальных пенсий, госпособий семьям, воспитывающим детей.
Подробнее о том, кому предусмотрены надбавки в связи с повышением БПМ, читайте на сайте
Фото: БЕЛТА
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Бюджет прожиточного минимума увеличится с 288,01 руб. до 296,55 руб. и будет действовать до 30 апреля 2022 года, согласно постановлению Министерства труда и соцзащиты от 21...
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