Смертельное ДТП в Светлогорском районе: погиб 29-летний водитель

Источник материала: ОНТ

На 46 км автодороги Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины» произошла смертельная авария, погиб водитель легкового авто, передае т МВД.

Авария произошла около 8 утра. При обгоне 29-летний водитель Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «МАН». За рулем последнего находился 39-летний минчанин. Он не пострадал.





В результате травм на месте скончался молодой водитель.

Фото: МВД Беларуси

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