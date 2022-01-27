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Смертельное ДТП в Светлогорском районе: погиб 29-летний водитель

27.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смертельное ДТП в Светлогорском районе: погиб 29-летний водитель

На 46 км автодороги Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины» произошла смертельная авария, погиб водитель легкового авто, передает МВД.

Авария произошла около 8 утра. При обгоне 29-летний водитель Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «МАН». За рулем последнего находился 39-летний минчанин. Он не пострадал.


В результате травм на месте скончался молодой водитель.

Фото: МВД Беларуси

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На 46 км автодороги Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины» произошла смертельная авария, погиб водитель легкового авто, передает МВД. Авария произошла около 8...
 
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