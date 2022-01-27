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Смертельное ДТП в Светлогорском районе: погиб 29-летний водитель
Источник материала: ОНТ
На 46 км автодороги Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины» произошла смертельная авария, погиб водитель легкового авто,
Авария произошла около 8 утра. При обгоне 29-летний водитель Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «МАН». За рулем последнего находился 39-летний минчанин. Он не пострадал.
В результате травм на месте скончался молодой водитель.
Фото: МВД Беларуси
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На 46 км автодороги Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины» произошла смертельная авария, погиб водитель легкового авто, передает МВД. Авария произошла около 8...
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