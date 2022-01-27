|
В Минобороны прошел брифинг, посвященный предстоящей проверке сил реагирования Союзного государства
Источник материала: ОНТ
Совместные действия белорусских и российских войск на территории нашей страны не несут угроз ни европейскому сообществу, ни какой-либо конкретной стране в целом. О том, как пройдет предстоящая проверка сил реагирования Союзного государства, речь пошла на брифинге военного ведомства.
В Минобороны пригласили военных атташе иностранных государств. По замыслу учения, внешние силы стремятся дестабилизировать обстановку в одной из стран, сменить ее руководство, чтобы ослабить второе государство Союза.
Все названия стран выдуманы. После того, как не удалось реализовать внутренний конфликт, агрессор реализует план «Б», – а это терроризм и попытка войти на территорию под видом миротворческого контингента. Союзные войска отрабатывают и проверяют навыки противодействия этой и другим угрозам, возможным при таких сценариях агрессии.
Активная фаза проверки начнется 10 февраля совместным учением «Союзная решимость». Основное внимание – оборонительным действиям, прикрытию государственной границы, в том числе и на южном направлении. Военные отработают применение авиации, в том числе и бомбометание.
В конце маневров – разгром противника и контрнаступление.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совместные действия белорусских и российских войск на территории нашей страны не несут угроз ни европейскому сообществу, ни какой-либо конкретной стране в целом....
|
Архив (Разное)