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В Минобороны прошел брифинг, посвященный предстоящей проверке сил реагирования Союзного государства

27.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минобороны прошел брифинг, посвященный предстоящей проверке сил реагирования Союзного государства

Совместные действия белорусских и российских войск на территории нашей страны не несут угроз ни европейскому сообществу, ни какой-либо конкретной стране в целом. О том, как пройдет предстоящая проверка сил реагирования Союзного государства, речь пошла на брифинге военного ведомства.


В Минобороны пригласили военных атташе иностранных государств. По замыслу учения, внешние силы стремятся дестабилизировать обстановку в одной из стран, сменить ее руководство, чтобы ослабить второе государство Союза.

Все названия стран выдуманы. После того, как не удалось реализовать внутренний конфликт, агрессор реализует план «Б», – а это терроризм и попытка войти на территорию под видом миротворческого контингента. Союзные войска отрабатывают и проверяют навыки противодействия этой и другим угрозам, возможным при таких сценариях агрессии.

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси: «Подготовка проверки проходит в условиях сложной военно-политической обстановки. Последние события в Казахстане показали возросшую роль коллективных военно-политических союзов в обеспечении национальной безопасности государств. При разработке замысла проверки, в том числе был учтен анализ развития событий, происходивших вокруг нашей страны в 2020 году, все недружественные посылы и необоснованная концентрация войск, а также развития кризисной ситуации в Республике Казахстан».

Активная фаза проверки начнется 10 февраля совместным учением «Союзная решимость». Основное внимание – оборонительным действиям, прикрытию государственной границы, в том числе и на южном направлении. Военные отработают применение авиации, в том числе и бомбометание.

В конце маневров – разгром противника и контрнаступление.

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Совместные действия белорусских и российских войск на территории нашей страны не несут угроз ни европейскому сообществу, ни какой-либо конкретной стране в целом....
 
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