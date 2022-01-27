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В лесу Великобритании нашли загадочный дом: в нем когда-то жила женщина с детьми. Посмотрите, какая у него форма!
Источник материала: ОНТ
Необычный дом обнаружила в лесу группа исследователей, пишет
Загадочный дом в форме ботинка обнаружила в лесу Великобритании группа исследователей. Хоть жилище неплохо сохранилось снаружи, оно покрылось мхом, и уже стало почти частью природного ландшафта.
Внутри дом оказался полностью разрушенным. В 1950-х годах, согласно данным сообщества «Заброшенная Великобритания», в странном доме жила женщина.
Многим пользователям дом напомнил старый детский стих There Was an Old Woman Who Lived in a Shoe («В ботинке на опушке жила-была старушка»).
Фото: Pixabay.com
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В лесу Великобритании нашли загадочный дом: в нем когда-то жила женщина с детьми. Посмотрите, какая у него форма!
Необычный дом обнаружила в лесу группа исследователей, пишет ridus.ru. Загадочный дом в форме ботинка обнаружила в лесу Великобритании группа исследователей. Хоть...
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