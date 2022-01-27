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В лесу Великобритании нашли загадочный дом: в нем когда-то жила женщина с детьми. Посмотрите, какая у него форма!

27.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В лесу Великобритании нашли загадочный дом: в нем когда-то жила женщина с детьми. Посмотрите, какая у него форма!

Необычный дом обнаружила в лесу группа исследователей, пишет ridus.ru.

Загадочный дом в форме ботинка обнаружила в лесу Великобритании группа исследователей. Хоть жилище неплохо сохранилось снаружи, оно покрылось мхом, и уже стало почти частью природного ландшафта.

Внутри дом оказался полностью разрушенным. В 1950-х годах, согласно данным сообщества «Заброшенная Великобритания», в странном доме жила женщина.


Фото: facebook.com 

Многим пользователям дом напомнил старый детский стих There Was an Old Woman Who Lived in a Shoe («В ботинке на опушке жила-была старушка»). 

Фото: Pixabay.com


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Необычный дом обнаружила в лесу группа исследователей, пишет ridus.ru. Загадочный дом в форме ботинка обнаружила в лесу Великобритании группа исследователей. Хоть...
 
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