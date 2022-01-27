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«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе» в матче НХЛ

27.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе» в матче НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошли очередные пять матчей. Один из них – с участием белоруса Алексея Протаса.

«Вашингтон» встречался с «Сан-Хосе» и уступил – 1:4. На этот раз Протас играл в третьем звене, он провел на льду 8 минут и очков не набрал. 

После 44 игр «Вашингтон» занимает 7-е место в Восточной конференции. Следующий матч «Кэпиталз» проведут в ночь на 29 января против «Далласа».

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В Национальной хоккейной лиге прошли очередные пять матчей. Один из них – с участием белоруса Алексея Протаса. «Вашингтон» встречался с «Сан-Хосе» и уступил – 1:4....
 
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