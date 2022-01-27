Борисовчанин убил знакомого и попытался вывезти из квартиры тело: расследование завершено

Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела о жестоком убийстве мужчины, сообщили БЕЛТА в СК.

Днем 8 июля 2021 года сотрудники милиции в Борисове на балконе квартиры обнаружили тело мужчины. На место незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. При осмотре были обнаружены множественные следы крови на балконе и в кухне, зафиксирована следовая картина. В ходе расследования уголовного дела были установлены обстоятельства совершения преступления.

Вечером 7 июля в Борисове погибший, 35-летний рабочий, распивал спиртное в компании 39-летнего мужчины и сожительницы последнего. "Алкоголь сначала употребляли на улице, ближе к ночи решили переместиться в квартиру к 39-летнему местному жителю. Во время совместного распития потерпевший взял в руки нож, каких-либо активных действий при этом не совершал. Обвиняемый, расценив это как угрозу жизни, выбил предмет из его рук и стал избивать, в том числе деревянной ножкой от стола, на протяжении часа", - рассказали следователи.

Позже эксперты установили: погибшему было нанесено более 60 ударов и причинены тяжкие телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы, туловища и конечностей, которые состоят в прямой причинной связи со смертью мужчины.

Утром 8 июля обвиняемый вместе с сожительницей покинули квартиру, после чего созвонился с родственником и попросил найти автомобиль, чтобы вывезти из квартиры "шкаф". На вопрос, зачем, обвиняемый ничего внятного не ответил и положил трубку.

Преступные действия мужчины квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство с особой жестокостью) УК. Следователи допросили обвиняемого и свидетелей, провели проверки показаний на месте, изучили и приобщили к материалам уголовного дела заключения экспертных исследований, проведенных ГКСЭ. Мужчина ранее неоднократно представал перед судом, в том числе за совершение преступлений, сопряженных с применением насилия, в сентябре 2020 года освободился из мест лишения свободы, длительное время нигде не работал. На момент совершения данного преступления находился в состоянии алкогольного опьянения - содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 2,96 промилле.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд, которого обвиняемый ожидает, находясь под стражей.-0-