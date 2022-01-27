Более 13 т лома черного металла изъяли в Бобуйске

Источник материала: БелТА

27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 13 т лома черного металла изъяли правоохранители в Бобуйске, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"На днях бобруйскими сотрудниками БЭП и ГАИ был задержан грузовик, в котором перевозили более 13 т лома черного металла, - отметили в УВД. - Документов на груз не было, а позже выяснилось, что металлолом доставлялся для реализации в Россию".

Сотрудники милиции установили, что лом металла принадлежит предприятию, зарегистрированному в Минской области. Приобретенные осенью прошлого года бывшие в употреблении 4 металлические емкости работники общества демонтировали и разрезали на листы, планируя продать как металлолом.

Груз стоимостью более Br82 тыс. изъят. По факту незаконной предпринимательской деятельности в отношении руководства предприятия составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере до 500 БВ.-0-