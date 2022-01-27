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Стала известна причина действий нацгвардейца, расстрелявшего людей в Днепре

27.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стала известна причина действий нацгвардейца, расстрелявшего людей в Днепре

Стал известен мотив солдата Нацгвардии Артемия Рябчука, который 27 января расстрелял из автомата своих сослуживцев и одну женщину в украинском Днепре, пишет «Минская правда».

По данным народного депутата Юлии Яцик, парень накануне доложил командирам об избиении сослуживцами другого солдата. Руководство никаких мер не приняло, а другие солдаты его затравили.

Поэтому Рябчук принял решение расправиться по-своему. Напомним, жертвами стали пять человек, еще пятеро ранены.

По его словам, вины своей он не признает и не раскаивается за содеянное.

Фото: скриншот из видео

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Стал известен мотив солдата Нацгвардии Артемия Рябчука, который 27 января расстрелял из автомата своих сослуживцев и одну женщину в украинском...
 
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