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Собака собралась на дачу со скоростью пули – залезла в переноску и закрыла за собой дверь. Только посмотрите – удивительно! (ВИДЕО)

27.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака собралась на дачу со скоростью пули – залезла в переноску и закрыла за собой дверь. Только посмотрите – удивительно! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике можно увидеть собаку, которая обожает поездки на дачу. Как только ей об этом сообщили хозяева, она моментально залезла в переноску и закрыла за собой дверцу.


Пользователи соцсетей были в восторге от шустрого пса.

Фото: Pixabay.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике можно увидеть собаку, которая обожает поездки на дачу. Как только ей об этом сообщили хозяева, она моментально залезла в...
 
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