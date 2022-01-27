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Собака собралась на дачу со скоростью пули – залезла в переноску и закрыла за собой дверь. Только посмотрите – удивительно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике можно увидеть собаку, которая обожает поездки на дачу. Как только ей об этом сообщили хозяева, она моментально залезла в переноску и закрыла за собой дверцу.
Пользователи соцсетей были в восторге от шустрого пса.
Фото: Pixabay.com
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Собака собралась на дачу со скоростью пули – залезла в переноску и закрыла за собой дверь. Только посмотрите – удивительно! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике можно увидеть собаку, которая обожает поездки на дачу. Как только ей об этом сообщили хозяева, она моментально залезла в...
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