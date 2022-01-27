Число жертв тропического шторма «Ана» увеличилось до 70 человек

Источник материала: ОНТ

Число погибших в результате обрушившегося на страны юго-восточной Африки тропического шторма «Ана» достигло 70 человек. Об этом со ссылкой на данные агентства AFP сообщает ТАСС.

Наибольшее количество жертв пришлось на Мадагаскар, где погиб как минимум 41 человек. Еще 18 и 11 человек погибли в Мозамбике и Малави, соответственно, на которые также пришелся удар стихии.

Помимо погибших также сообщается и о сотнях раненых, а также масштабных разрушениях. Более 110 тыс. жителей Мадагаскара оказались вынуждены покинуть свои дома. При этом в Мозамбике общее число пострадавших уже перевалило за отметку в 500 тыс. человек, а количество разрушенных домов достигло 10 тыс. В соседней с Мозамбиком Малави объявлен режим стихийного бедствия, значительная часть страны уже третьи сутки живет без электричества.

Фото: Freepik

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