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Число жертв тропического шторма «Ана» увеличилось до 70 человек
Источник материала: ОНТ
Число погибших в результате обрушившегося на страны юго-восточной Африки тропического шторма «Ана» достигло 70 человек. Об этом со ссылкой на данные агентства AFP
Наибольшее количество жертв пришлось на Мадагаскар, где погиб как минимум 41 человек. Еще 18 и 11 человек погибли в Мозамбике и Малави, соответственно, на которые также пришелся удар стихии.
Помимо погибших также сообщается и о сотнях раненых, а также масштабных разрушениях. Более 110 тыс. жителей Мадагаскара оказались вынуждены покинуть свои дома. При этом в Мозамбике общее число пострадавших уже перевалило за отметку в 500 тыс. человек, а количество разрушенных домов достигло 10 тыс. В соседней с Мозамбиком Малави объявлен режим стихийного бедствия, значительная часть страны уже третьи сутки живет без электричества.
Фото: Freepik
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Число погибших в результате обрушившегося на страны юго-восточной Африки тропического шторма «Ана» достигло 70 человек. Об этом со ссылкой на данные агентства AFP...
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