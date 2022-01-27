Житель Борисова до смерти избил своего знакомого и хотел в шкафу вывезти его тело

Источник материала: ОНТ

Жестокое убийство произошло в Борисове 7 июля. 35-летний рабочий до смерти избил своего знакомого, передает СК.

Трагедия произошла 7 июля. Компания знакомых распивала спиртное в квартире. Один из мужчин взял в руки нож, но каких-либо активных действий с ним не совершал. Обвиняемый расценил это как угрозу, набросился на него и нанес около 60 ударов по всему телу, в том числе и деревянной ножкой от стола. От травм пострадавший скончался на месте.

Тело фигурант дела вынес на балкон. Утром он позвонил своего знакомому и попросил помочь вывезти шкаф, но причину не пояснил и бросил трубку.

В тот же день сотрудники милиции обнаружили на балконе тело пострадавшего. Обвиняемого задержали.

По факту возбуждено уголовное дело. Борисовчанина будут судить за убийство с особой жесткостью. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Фото: СК

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