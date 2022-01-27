|
Житель Борисова до смерти избил своего знакомого и хотел в шкафу вывезти его тело
Источник материала: ОНТ
Жестокое убийство произошло в Борисове 7 июля. 35-летний рабочий до смерти избил своего знакомого,
Трагедия произошла 7 июля. Компания знакомых распивала спиртное в квартире. Один из мужчин взял в руки нож, но каких-либо активных действий с ним не совершал. Обвиняемый расценил это как угрозу, набросился на него и нанес около 60 ударов по всему телу, в том числе и деревянной ножкой от стола. От травм пострадавший скончался на месте.
Тело фигурант дела вынес на балкон. Утром он позвонил своего знакомому и попросил помочь вывезти шкаф, но причину не пояснил и бросил трубку.
В тот же день сотрудники милиции обнаружили на балконе тело пострадавшего. Обвиняемого задержали.
По факту возбуждено уголовное дело. Борисовчанина будут судить за убийство с особой жесткостью. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Фото: СК
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жестокое убийство произошло в Борисове 7 июля. 35-летний рабочий до смерти избил своего знакомого, передает СК. Трагедия произошла 7 июля. Компания знакомых...
|
Архив (Разное)