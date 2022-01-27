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Надбавки пенсионерам, социальные пенсии и доплаты изменятся с 1 февраля. Вот сколько они составят!
Источник материала: ОНТ
С 1 февраля из-за
С 1 февраля по 30 апреля 2022 года БПМ будет 296,55 руб. Так как новый БПМ повысился на 3% в среднем по сравнению с действующим с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года, то соразмерно увеличиваются и перечисленные выплаты.
74,14 руб. составит ежемесячная доплата в феврале - апреле к пенсиям неработающих пенсионеров от 80 лет и старше. 55,61 руб. – в возрасте от 75 до 80 лет. 74,14 руб. будет надбавка на уход для инвалидов I группы, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - 37,07 руб.
Социальные пенсии, которые назначаются при неполучении трудовой пенсии, увеличатся:
296,55 руб. будет пособие по уходу за инвалидом I группы либо тем, кто достиг 80-летнего возраста (в случае ухода за одним таким человеком) и 355,86 руб. – за двумя и более.
Фото: БЕЛТА
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С 1 февраля из-за изменения бюджета прожиточного минимума (БПМ) проведен перерасчет социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75...
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