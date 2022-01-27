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Надбавки пенсионерам, социальные пенсии и доплаты изменятся с 1 февраля. Вот сколько они составят!

27.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Надбавки пенсионерам, социальные пенсии и доплаты изменятся с 1 февраля. Вот сколько они составят!

С 1 февраля из-за изменения бюджета прожиточного минимума (БПМ) проведен перерасчет социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и соцзащиты.

С 1 февраля по 30 апреля 2022 года БПМ будет 296,55 руб. Так как новый БПМ повысился на 3% в среднем по сравнению с действующим с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года, то соразмерно увеличиваются и перечисленные выплаты.

74,14 руб. составит ежемесячная доплата в феврале - апреле к пенсиям неработающих пенсионеров от 80 лет и старше. 55,61 руб. – в возрасте от 75 до 80 лет. 74,14 руб. будет надбавка на уход для инвалидов I группы, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - 37,07 руб.

Социальные пенсии, которые назначаются при неполучении трудовой пенсии, увеличатся:

  • инвалидам I группы, в том числе с детства - 326,21 руб.;
  • инвалидам с детства II группы - 281,72 руб.;
  • инвалидам II группы, кроме инвалидов с детства, детям при потери кормильца на каждого ребенка - 252,07 руб;
  • инвалидам III группы - 222,41 руб.;
  • тем, кто старше общеустановленного пенсионного возраста (60 лет для женщин, 65 – для мужчин) – 148,28 руб.;
  • детям-инвалидам до 18 лет при различной степени утраты здоровья – от 237,24 руб. до 326,21 руб.;

296,55 руб. будет пособие по уходу за инвалидом I группы либо тем, кто достиг 80-летнего возраста (в случае ухода за одним таким человеком) и  355,86 руб. – за двумя и более.

Фото: БЕЛТА

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С 1 февраля из-за изменения бюджета прожиточного минимума (БПМ) проведен перерасчет социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75...
 
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