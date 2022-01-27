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Собака захотела отобрать мяч у кота, и вот что из этого получилось. Посмотрите, питомцы мирного решения не нашли! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Интересное видео опубликовал
В ролике собака и кот повздорили из-за теннисного мяча, с которым хотели оба поиграть. Питомцы несколько секунд смотрели друг на друга, при этом кот по-тихоньку отодвигал мяч к себе. Но вскоре стало ясно, что мирного решения не будет.
Комментаторов развеселили разборки животных.
Фото: Pixabay.com
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Собака захотела отобрать мяч у кота, и вот что из этого получилось. Посмотрите, питомцы мирного решения не нашли! (ВИДЕО)
Интересное видео опубликовал ridus.ru. В ролике собака и кот повздорили из-за теннисного мяча, с которым хотели оба поиграть. Питомцы несколько секунд смотрели друг на...
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