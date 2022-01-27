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Собака захотела отобрать мяч у кота, и вот что из этого получилось. Посмотрите, питомцы мирного решения не нашли! (ВИДЕО)

27.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака захотела отобрать мяч у кота, и вот что из этого получилось. Посмотрите, питомцы мирного решения не нашли! (ВИДЕО)

Интересное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике собака и кот повздорили из-за теннисного мяча, с которым хотели оба поиграть. Питомцы несколько секунд смотрели друг на друга, при этом кот по-тихоньку отодвигал мяч к себе. Но вскоре стало ясно, что мирного решения не будет.


Комментаторов развеселили разборки животных.

Фото: Pixabay.com

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Интересное видео опубликовал ridus.ru. В ролике собака и кот повздорили из-за теннисного мяча, с которым хотели оба поиграть. Питомцы несколько секунд смотрели друг на...
 
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