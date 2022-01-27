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Молниеносная реакция собак на плач хозяйки поразила Сеть. Только посмотрите, как мило!
Источник материала: ОНТ
«Вот бы мне таких друзей», — так прокомментировали видео подписчики следующего видео. Две собаки, услышав, как их хозяйка плачет, тут же подняли и подбежали ее утешать.
Видео набирает популярность в Instagram. На ролик обратило внимание издание «Ridus».
«Ты чего плачешь? Успокойся, мы с тобой» — читалось в глазах верных питомцев.
Видео очень растрогало подписчиков.
Фото: скриншот из видео
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«Вот бы мне таких друзей», — так прокомментировали видео подписчики следующего видео. Две собаки, услышав, как их хозяйка плачет, тут же подняли и подбежали ее...
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