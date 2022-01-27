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Молниеносная реакция собак на плач хозяйки поразила Сеть. Только посмотрите, как мило!

27.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Молниеносная реакция собак на плач хозяйки поразила Сеть. Только посмотрите, как мило!

«Вот бы мне таких друзей», — так прокомментировали видео подписчики следующего видео. Две собаки, услышав, как их хозяйка плачет, тут же подняли и подбежали ее утешать.

Видео набирает популярность в Instagram. На ролик обратило внимание издание «Ridus».


«Ты чего плачешь? Успокойся, мы с тобой» — читалось в глазах верных питомцев.

Видео очень растрогало подписчиков. 

Фото: скриншот из видео

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«Вот бы мне таких друзей», — так прокомментировали видео подписчики следующего видео. Две собаки, услышав, как их хозяйка плачет, тут же подняли и подбежали ее...
 
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