Молниеносная реакция собак на плач хозяйки поразила Сеть. Только посмотрите, как мило!

Источник материала: ОНТ

«Вот бы мне таких друзей», — так прокомментировали видео подписчики следующего видео. Две собаки, услышав, как их хозяйка плачет, тут же подняли и подбежали ее утешать.

Видео набирает популярность в Instagram. На ролик обратило внимание издание «Ridus».





«Ты чего плачешь? Успокойся, мы с тобой» — читалось в глазах верных питомцев.

Видео очень растрогало подписчиков.

Фото: скриншот из видео

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