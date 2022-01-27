Детские пособия, БПМ, пенсии и надбавки, цены что еще изменится в феврале

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

Вырастет БПМ

Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля повышается с 288,01 до 296,55 рубля (действует до 30 апреля).

Утверждены размеры БПМ по основным социально-демографическим группам:

трудоспособное население – 329,35 рубля (ранее – 321,22),

пенсионеры – 224,10 рубля (217,19),

дети в возрасте до трех лет – 187,04 рубля (180,64), от трех до шести лет – 259,47 рубля (251,26), от 6 до 18 лет – 317,33 рубля (307,98).

Повысятся пособия, пенсии и доплаты

Пропорционально росту БПМ увеличатся и размеры госпособий семьям, воспитывающим детей, социальных пенсий, повышений к пенсиям , которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров, доплат и надбавок пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Фото: Myfin.by.

Изменится размер пособия на детей до 3 лет

С 1 февраля по 31 июля пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет будет рассчитываться исходя из среднемесячной зарплаты работников в республике за IV квартал 2021 года – 1541,60 рубля.

Пособие на детей до 3 лет с 1 февраля составит:

на первого ребенка (35% среднемесячной зарплаты) – 539,56 рубля (ранее 495,74 рубля);

на второго и последующих детей (40% СЗПР) – 616,64 рубля (ранее 566,56 рубля);

на ребенка-инвалида (45% СЗПР) – 693,72 рубля (ранее 637,38 руб.).

По данным Минтруда, темп роста пособия составил:

108,8% — по сравнению с январем 2022 года;

114,1% — по сравнению с февралем 2021 года.

В 2022 году на выплату пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет запланировано 1,7 млрд рублей.

Фото: Myfin.by

Потяжелеют жировки

В Беларуси, как сообщалось, с 1 января увеличили тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги, так что полученные в феврале жировки будут потяжелее.

В частности, стоимость жилищно-коммунальных услуг, кроме отопления, с 1 января повысилась на 11,1 рубля (в эквиваленте на $3,92).

Обновится база «тунеядцев»

Актуализируют базу не занятых в экономике трудоспособных белорусов. Они должны оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, газ и отопление.



Закончится отсрочка для ИП по кассам и терминалам

Истекает «отсрочка» для индивидуальных предпринимателей по кассовым терминалам и платежным кассам.

Как сообщалось, ряду предпринимателей, в том числе репетиторам, арендодателям и продавцам ярмарочных товаров, фруктов и овощей с лотков, нужно было начать их использовать в октябре 2021 года. Затем сделали отсрочку до 1 февраля 2022 года для тех, кто заключил договор на подключение кассового оборудования.

Подорожают сигареты

В Беларуси с 1 февраля подорожают некоторые виды сигарет, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Гродненская табачная фабрика «Неман» повышает на 10 копеек цены на сигареты NZ, Queen, Matrix BLUE, portal, «МИНСК», MINSK CITY MS, MINSK CAPITAL MS, «Премьер», «ФЭСТ», CREDO, Minsk city, Minsk capital. В среднем подорожание составит 8-12 копеек.

«Табак-инвест», «Беларусьторг» и «Интер-Тобакко» в феврале цены не повышают.