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Детские пособия, БПМ, пенсии и надбавки, цены что еще изменится в феврале
Источник материала: Myfin
Вырастет БПМ
Утверждены размеры БПМ по основным социально-демографическим группам:
Повысятся пособия, пенсии и доплаты
Пропорционально
росту БПМ увеличатся и размеры госпособий
семьям, воспитывающим детей, социальных
пенсий, повышений к
Изменится размер пособия на детей до 3 лет
С 1 февраля по 31 июля
Пособие на детей до 3 лет с 1 февраля составит:
По данным Минтруда, темп роста пособия составил:
108,8% — по сравнению с январем 2022 года;
114,1% — по сравнению с февралем 2021 года.
В 2022 году на выплату пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет запланировано 1,7 млрд рублей.
Потяжелеют жировки
В Беларуси, как
сообщалось, с 1 января увеличили
В частности, стоимость жилищно-коммунальных услуг, кроме отопления, с 1 января повысилась на 11,1 рубля (в эквиваленте на $3,92).
Обновится база «тунеядцев»
Актуализируют базу
не занятых в экономике трудоспособных
белорусов. Они должны оплачивать по
полным тарифам горячее водоснабжение,
газ и отопление.
Закончится отсрочка для ИП по кассам и терминалам
Истекает «отсрочка» для индивидуальных предпринимателей по кассовым терминалам и платежным кассам.
Как сообщалось, ряду предпринимателей, в том числе репетиторам, арендодателям и продавцам ярмарочных товаров, фруктов и овощей с лотков, нужно было начать их использовать в октябре 2021 года. Затем сделали отсрочку до 1 февраля 2022 года для тех, кто заключил договор на подключение кассового оборудования.
Подорожают сигареты
В Беларуси с 1 февраля подорожают некоторые виды сигарет, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Гродненская табачная фабрика «Неман» повышает на 10 копеек цены на сигареты NZ, Queen, Matrix BLUE, portal, «МИНСК», MINSK CITY MS, MINSK CAPITAL MS, «Премьер», «ФЭСТ», CREDO, Minsk city, Minsk capital. В среднем подорожание составит 8-12 копеек.
«Табак-инвест», «Беларусьторг» и «Интер-Тобакко» в феврале цены не повышают.
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Увеличится бюджет прожиточного минимума, а также повысятся пособия на детей, пенсии, надбавки и доплаты, потяжелеют жировки, подорожают сигареты. Какие еще...
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