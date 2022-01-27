Приорбанк предложил бизнесу удаленный формат работы

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Банк собрал все новые функции в мобильном банке для бизнеса Prior Business 2.0. В нем теперь осуществляется большинство банковских операций, и персональный менеджер оказывает поддержку бизнесу через встроенный защищённый мессенджер. Также в чате можно отправлять голосовые и видео-сообщения, обмениваться документами и просматривать их, совместно редактировать.



Персональный менеджер оказывает поддержку для проведения ежедневных операций, проводит финансовую диагностику и предлагает решения для развития бизнеса, консультирует по всем банковским продуктам и сервисам, предоставляет профессиональную экспертизу.

Также на обновленном пакете услуг возможно удаленное обслуживание не только компании, но и собственников и руководителей бизнеса – для ведения их личных финансов. Для этого в банке создана команда дистанционного обслуживания.



Новых клиентов в Приобранке ждет первые три месяца бесплатное обслуживание, а при выполнении определенных критериев его можно будет сохранить. Также в пакет MS Business Direct входят возможность безлимитных платежей, неограниченное число счетов в разных валютах и карточек Visa Platinum Business, помощь юриста и курьерская доставка документов.