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Приорбанк предложил бизнесу удаленный формат работы

27.01.2022 16:45 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Приорбанк предложил бизнесу удаленный формат работы
Фото: Myfin.by

Банк собрал все новые функции в мобильном банке для бизнеса Prior Business 2.0. В нем теперь осуществляется большинство банковских операций, и персональный менеджер оказывает поддержку бизнесу через встроенный защищённый мессенджер. Также в чате можно отправлять голосовые и видео-сообщения, обмениваться документами и просматривать их, совместно редактировать.

Персональный менеджер оказывает поддержку для проведения ежедневных операций, проводит финансовую диагностику и предлагает решения для развития бизнеса, консультирует по всем банковским продуктам и сервисам, предоставляет профессиональную экспертизу.

Также на обновленном пакете услуг возможно удаленное обслуживание не только компании, но и собственников и руководителей бизнеса – для ведения их личных финансов. Для этого в банке создана команда дистанционного обслуживания.

Новых клиентов в Приобранке ждет первые три месяца бесплатное обслуживание, а при выполнении определенных критериев его можно будет сохранить. Также в пакет MS Business Direct входят возможность безлимитных платежей, неограниченное число счетов в разных валютах и карточек Visa Platinum Business, помощь юриста и курьерская доставка документов.

 
 
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Приорбанк предлагает удаленный формат работы с бизнесом. В пакете Business Direct взаимодействовать с банком и получать поддержку персонального менеджера можно...
 
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